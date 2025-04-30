Мишустин: в России упростят правила работы рыбохозяйственных организаций

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства рассказал, что при перезаключении договора пользования рыболовным участком рыболовная организация должна вносить три платежа в течение определенного срока. Малые и средние предприятия страдают от этого, заявил премьер-министр. Рентабельность такого бизнеса невысока, и платежи становятся существенными расходами.

«Чтобы помочь рыбакам, изменим существующий порядок. Сократим размер двух первых платежей. И вноситься средства будут уже в четыре этапа. А также увеличим срок выплат ещё на год»,— заявил господин Мишустин. Это станет доступно предприятиям без торгов, если у них истекает срок договора, сказал премьер-министр. «Решение о его перезаключении предприниматель принимает сам»,— добавил он (цитата по сайту правительства).

В правительстве надеются, что это поможет отрасли и поспособствует сохранению рабочих мест.