Субсидиям повышают дисциплину

Правительство донастраивает механизм получения сельхозпроизводителями объединенной бюджетной субсидии. Среди одобренных в среду изменений — ужесточение подхода к темпам доведения средств регионами до аграриев. При медленном выделении денег лимиты субъектам РФ будут сокращаться на 10%. Одновременно для сельхозпроизводителей несколько упрощается порядок оформления получения субсидии за счет сокращения количества необходимых документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Правительство вносит изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства — корректировки, как сообщил в среду на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, охватывают целый комплекс вопросов. Прежде всего ужесточается бюджетная дисциплина для регионов при предоставлении аграриям объединенной субсидии. Поясним, с 2024 года были объединены действовавшие ранее компенсирующая и стимулирующая субсидии.

Единая субсидия включает в себя 12 приоритетных направлений — пять действуют для всех регионов (поддержка агротехнологических работ, элитного семеноводства, племенного животноводства, малых форм хозяйствования и агрострахования), остальные направлены на поддержку традиционных подотраслей сельского хозяйства. В этом году на объединенную субсидию предусмотрено выделить 49,4 млрд руб.

Как сообщил Михаил Мишустин, если до 1 июля сельхозпроизводители не получат предусмотренные средства, то для соответствующего региона лимиты сократятся на 10%.

По его словам, большинству субъектов РФ необходимо направить половину финансирования к этому сроку, «норматив» для дальневосточных территорий — не менее 20%.

Одновременно с этим для самих сельхозпроизводителей упрощается порядок оформления субсидии. Сейчас для этого требуется пакет документов, среди которых — подтверждение права на пользование участками для сельхозпроизводства, сведения из Госреестра земель сельхозназначения, а также подтверждение отсутствия просроченной задолженности за услуги мелиорации.

Для всех производителей требование о предоставлении этих документов будет приостановлено до 1 января 2026 года, а для тех, кто оформляет агрострахование с господдержкой, оно будет и вовсе отменено.

Отметим, это в целом укладывается в действия Минсельхоза по стимулированию агрострахования — ранее власти беспокоил невысокий процент застрахованных участков. При этом корректируются условия получения субсидий для развития элитного семеноводства — с 2026 года они будут предоставляться только тем, кто применяет элитные семена российской селекции.

Евгения Крючкова