«Ростсельмаш» показал эксклюзивную партию машин с именами Героев СССР
«Ростсельмаш» продемонстрировал эксклюзивную партию из 14 комбайнов и тракторов, каждый из которых носит имя сотрудника предприятия, удостоенного звания Героя Советского Союза за подвиги в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба компании.
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Машина носят имена Семена Алешина, Михаила Гаккеля, Михаила Говорова, Александра Загаринского, Виктора Евдокимова, Владимира Колесникова, Михаила Костенко, Сергея Малого, Ивана Нечепуренко, Павла Савченко, Владимира Соляника, Лазаря Чапчахова и Василия Яковлева. Технику представили во время праздничного парада в стенах предприятия.