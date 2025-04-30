«Ростсельмаш» показал эксклюзивную партию машин с именами Героев СССР

«Ростсельмаш» продемонстрировал эксклюзивную партию из 14 комбайнов и тракторов, каждый из которых носит имя сотрудника предприятия, удостоенного звания Героя Советского Союза за подвиги в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Машина носят имена Семена Алешина, Михаила Гаккеля, Михаила Говорова, Александра Загаринского, Виктора Евдокимова, Владимира Колесникова, Михаила Костенко, Сергея Малого, Ивана Нечепуренко, Павла Савченко, Владимира Соляника, Лазаря Чапчахова и Василия Яковлева. Технику представили во время праздничного парада в стенах предприятия.

Константин Соловьев