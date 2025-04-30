Охранник железной дороги в Сочи осужден на 12 лет за госизмену

Краснодарский краевой суд признал жителя Сочи виновным в государственной измене и приговорил его к лишению свободы на срок 12 лет в колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Осужденный служил стрелком специализированной группы опорного пункта охраны на железной дороге в городе Сочи. Как следует из приговора, в 2023 году он связался со своим знакомым, сотрудником МВД Украины, и передал ему фотографии и видеоматериалы о местах дислокации систем ПВО. При этом мужчине было известно, что его знакомый связан с военной разведкой Украины, а переданные ему сведения могут быть использованы в ущерб безопасности РФ. Преступление было выявлено и расследовано сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Подсудимый полностью признал вину, дал подробные показания и активно способствовал расследованию преступления. Суд учел эти обстоятельства в качестве смягчающих вину и назначил фигуранту дела минимально возможное наказание, предусмотренное ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Верхний порог наказания для признанных виновными в госизмене — пожизненное лишение свободы.

Анна Перова, Краснодар