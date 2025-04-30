Водовод за 47 млн рублей построят в Рыздвяном на Ставрополье

В поселке Рыздвяном Изобильненского округа Ставропольского края появится новый водовод стоимостью 47,3 млн руб. Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона завершило проектирование объекта водоснабжения для микрорайона «Звездный», сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Благодаря проекту улучшится подача воды для более чем тысячи жителей»,— отметил министр ЖКХ Ставропольского края Александр Рябикин.

Протяженность водопровода составит 8,2 километра. 31,2 млн руб. выделит федеральный бюджет, а 16,1 млн — краевой. Строительные работы планируют завершить в 2026 году.

Николай Аксенов