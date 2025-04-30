Литературная сенсация: при поддержке ЛУКОЙЛа переиздали забытую повесть Льва Давыдычева

Повесть Льва Давыдычева, утраченная почти на 80 лет, вернулась в культурный оборот благодаря сотрудничеству Компании «ЛУКОЙЛ» с историками и деятелями культуры.

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Популярный детский писатель Лев Давыдычев по первому образованию нефтяник. Ему посчастливилось оказаться в бригаде первооткрывателей девонской нефти на Западном Урале. Эти события легли в основу дебютной повести «Бутылочка нефти».

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В год 80-летия Великой Победы лукойловцы отыскали и переиздали дебютную повесть детского писателя из Прикамья. В 1945 году Лев Давыдычев стал участником исторического события, когда благодаря упорству и самоотверженности нефтяники получили высококачественную девонскую нефть – первую на Западном Урале. Эта победа на трудовом фронте – результат мобилизации нефтяной отрасли. Всего же за годы войны в Пермском крае добыто около 1 млн тонн нефти.

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Повесть «Бутылочка нефти» опубликована в сборнике «Спираль времени». Сборник раскрывает историческую значимость события для региона и страны, а также предлагает вспомнить геологические периоды. Издание станет особенно интересно студентам нефтяных специальностей и тем, кто только определяется с выбором будущей профессии. Книга пополнит фонды городских библиотек, ее тираж – 2 тыс. экземпляров.

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Презентация книги прошла в Москве, в павильоне «Нефть» на ВДНХ. Событие объединило на одной площадке промышленников, деятелей культуры, педагогов и учащихся профильных вузов. Кроме того, артисты пермского театра «Гистрион» осмыслили повесть и представили гостям премьерный спектакль «Бутылочка нефти». В начале мая коллектив отправится на гастроли, чтобы жители Пермского края смогли оценить творческую интерпретацию событий 1945 года.

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ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»