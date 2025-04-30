В Сарапуле провели кондитерский конкурс с десертами-землянками ко Дню Победы

Администрация Сарапула удалила пост про кондитерский конкурс «Спасибо Вам, ветераны!», где были десерты в виде землянок и мемориалов, а также торты с декором из Георгиевской ленты и советскими солдатами, сообщила в своем Telegram-канале телеведущая Мария Шукшина.

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В Сарапуле прошел конкурс кондитерского мастерства в честь 80-летия Победы под руководством «Движения первых» и администрации города. «Пусть вкус Победы остается с нами – в сердцах, в традициях, в таких важных и теплых событиях!»,— так написали в официальном аккаунте.