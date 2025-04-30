Жителя Сочи осудили на 12 лет за госизмену

Краснодарский краевой суд приговорил жителя Сочи к 12 годам колонии строгого режима за передачу украинской стороне фото- и видеоматериалов о дислокации российских систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, осужденный, работавший стрелком в специализированной группе охраны на железнодорожном объекте, в 2023 году передавал информацию своему знакомому из украинской полиции. Получатель был связан с сотрудниками Главного управления разведки Украины.

Суд признал подсудимого виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена). При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: содействие следствию и признательные показания. Помимо основного срока, мужчине также назначили ограничение свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

Алина Зорина