АвтоВАЗ предупредил владельцев Lada о мошенниках после утечки данных

Служба безопасности АвтоВАЗа выявила утечку личных данных владельцев 32 тыс. автомобилей Lada. В апреле на одном из закрытых онлайн-ресурсов, где обмениваются украденными файлами, был найден архив с информацией, включающей номера телефонов, VIN-коды, модели машин и анализ активности указанных номеров в мессенджерах. Файл был представлен как «официальная утечка» с серверов компании.

Специалисты службы безопасности компании провели проверку и выяснили, что данные не были получены с внутренних информационных систем предприятия, которые действуют в других форматах и надежно защищены от несанкционированного доступа. По их мнению, база была собрана из неизвестных сторонних источников, возможно, на основе частных объявлений о продажах автомобилей, передают сообщение компании «Известия».

Компания предполагает, что злоумышленники могут использовать эти персональные сведения для рассылки мошеннических сообщений, выдавая себя за сотрудников АвтоВАЗа, дилерских центров или аффилированных организаций. В связи с этим владельцам Lada всех годов выпуска рекомендуется с осторожностью относиться к неожиданным сообщениям от неизвестных отправителей, особенно если те называют себя представителями автозавода или официальных сервисов.