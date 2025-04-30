В Ярославле намерены ограничить продажу алкоголя в День Победы

Мэрия Ярославля подготовила проект постановления, которым рекомендовала предприятиям розничной торговли ограничить продажу алкоголя 9 Мая. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В мэрии уточняют, что речь идет о точках продажи в центральной части города и по пути следования «Бессмертного полка». Напомним, что шествие пройдет по улице Советской, через Советскую площадь, по улице Почтовой до монумента «Вечный огонь».

Алла Чижова