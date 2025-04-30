Волжский и Ставропольский районы Самарской области увеличились вдвое с 1989 года

Население Волжского и Ставропольского районов Самарской области выросло более чем в два раза с 1989 года, когда проводилась Всесоюзная перепись населения. Это связано с жилищным строительством вблизи возле Самары и Тольятти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным Самарастата, на 1 января 2025 года в Волжском районе проживали свыше 132,7 тыс. жителей. В 1989 году население муниципалитета оценивалось в 64,9 тыс. человек. Ставропольский район за последние 36 лет также «удвоился». Численность населения в нем выросла с 40,3 тыс. человек до 90,1 тыс. жителей.

Более половины населения Волжского района проживают в сельском поселении Лопатино (35,7 тыс. человек) и городском поселении Смышляевка (33,9 тыс. человек). Лопатино является самым большим по численности жителей сельским поселением в Приволжском федеральном округе. На его территории расположен новый микрорайон Южный город. На территории городского поселения Смышляевка располагается «Кошелев-проект», считающийся одним из крупнейших проектов комплексного освоения территории в России.

В Ставропольском районе больше проживают в сельских поселениях Подстепки и Ягодное — 18,4 тыс. человек и 14 тыс. человек соответственно.

Андрей Сазонов