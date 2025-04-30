На Дону в марте зафиксирован рост годовой инфляции на 11%

В марте 2025 года в Ростовской области годовой темп роста потребительских цен увеличился, достигнув 10,6 %, сообщили в пресс-службе регионального отделения Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечают в сообщении, уровень инфляции в Ростовской области превысил общероссийский показатель, зафиксированный на отметке 10,3 %. Базовая инфляция в регионе также продемонстрировала ускорение, поднявшись до 10,3 % по сравнению с 10,08 % месяцем ранее. По данным Росстата, в марте 2025 года цены в Ростовской области выросли на 0,6 % относительно февраля.

Динамику роста цен эксперты отметили на продукты питания, они увеличились с 13,9 % до 14,8 %. Подъем цен на такие категории, как чай, кофе и какао, ускорился, поднявшись с почти 10 % до 13,7 %. Хлеб и хлебобулочные изделия также стали дороже, рост составил с 16,4 % до 18,6 %. Плодоовощная продукция показала увеличение с 24 % до 26,4 %, а алкогольные напитки — с 13,3 % до 15 %.

Наряду с этим, некоторые категории товаров показали снижение цен. Теле- и радиотовары стали дешевле, зафиксировав отрицательный рост в - 0,3 % после положительных 2,2 % в феврале. Небольшое снижение цен наблюдалось и на легковые автомобили, где темп снижения составил 5,9 % по сравнению с 6 % в предыдущем месяце. Табачные изделия также показали снижение темпов роста цен, упав с 7,5 % до 6,9 %.

Валентина Любашенко