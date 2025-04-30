В КЧР жертвы телефонных мошенников лишились 11 млн рублей

Жители Карачаево-Черкесии лишились свыше 11 млн руб., став жертвами телефонных аферистов. По всем фактам телефонного мошенничества возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полицейские проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия с целью установления личностей подозреваемых и их задержания.

Несмотря на появление новых способов мошенничества, злоумышленники продолжают использовать и некоторые старые способы обмана из-за доверчивости граждан, отмечают правоохранители.

В числе таких способов – перевод средств на «защищенные счета», обман при онлайн-торговле, предложение установить различные инвестиционные приложения и оформить через них кредит. Мошенники также втираются в доверие под предлогом замены электросчетчиков, доставки корреспонденции и корректировки трудового стажа.

Главная задача преступников – ввести жертву в заблуждение для получения доступа к личным финансам.

В полиции призвали не поддаваться на уловки аферистов и в случае звонка от незнакомца рекомендовали прекратить с ним общение.

Андрей Николаев