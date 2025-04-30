За первый квартал 2025 года сельхозпроизводство Ставрополья выросло на 10%

За первый квартал 2025 года объем производства сельскохозяйственной продукции на Ставрополье увеличился на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Северо-Кавказстат.

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По информации ведомства, сельхозорганизации региона произвели 58,2% от общего объема продукции на сумму 33 млрд руб. В исследовании учтены результаты деятельности всех категорий аграриев: крупных предприятий, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и личных подворий населения.

К концу марта в животноводческом секторе региона насчитывалось 267,8 тыс. голов крупного рогатого скота. Примечательно, что 62,5% поголовья содержится в хозяйствах населения и фермерских предприятиях.

За первые три месяца 2025 года в крае произведено на убой 124,9 тыс. т скота и птицы, что на 6,1% меньше, чем за соответствующий период 2024 года. Производство куриных яиц также сократилось на 10,8%, составив 200,5 млн штук. При этом количество надоенного молока достигло 137,4 тыс. т, превысив показатель прошлого года на 4,6%.

Сельхозорганизации края обеспечили 80,8% производства мяса скота и птицы в живом весе. На долю частных хозяйств приходится 57,5% молока и 51,8% яиц от общего объема производства в регионе.

Николай Аксенов