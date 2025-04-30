«Наибольшую долю продаж занимают однокомнатные квартиры»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, кто и зачем приобретает квартиры в новостройках бизнес-класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Подписывать договоры долевого участия на покупку квартиры в новостройках бизнес-класса стали чаще женщины. В этом году у них наибольшая доля — более 51,5%. Предыдущие два года лидерство в этом сегменте принадлежало мужчинам. Показатели почти сопоставимы, разницах в пределах 1%. Впервые за несколько лет изменилась и форма оплаты сделки: почти 60% лотов в строящихся жилых комплексах бизнес-класса, по данным специалистов компаний Dar и Ricci, приобретены без привлечения банковских средств, то есть без ипотеки.

Преимущественно клиенты приобретают первичное жилье на этапе строительства в рассрочку, этот финансовый инструмент сейчас стал основным драйвером продаж в отсутствие доступной ипотеки. У большинства девелоперов, по разным оценкам, доля таких сделок составляет от 60% до 80%, отмечают эксперты. Возраст основной группы покупателей недвижимости бизнес-класса остается стабильным: около 70% сделок в сегменте оформили покупатели 30-50 лет. Что касается целей покупки, то это либо собственное проживание, либо инвестиционное вложение личного капитала. Наибольшие доли в общем объеме продаж с начала года занимают однокомнатные и двухкомнатные лоты, почти 33,5% и 29% соответственно.

По распределению предложения по локациям эксперты приводят такие данные: в Москве наиболее доступное предложение квартир бизнес-класса представлено в Южном, Восточном и Северном административных округах, но исторически популярными остаются западные районы столицы, где в текущем году возводится 61 проект бизнес-класса.

Светлана Бардина