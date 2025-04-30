Группу порномоделей начали судить в Нижнем Новгороде

Нижегородский районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 18 обвиняемых в незаконном обороте порнографии в интернете. На скамье подсудимых оказались два организатора и 16 молодых девушек, работавших моделями в вебкам-студии, которая располагалась в офисном здании на Ковалихинской улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Трансляцию порнографического контента нижегородские полицейские пресекли еще в 2022 году. Учитывая статью обвинения, рассмотрение уголовного дела проходит в закрытом режиме.

В последние годы нижегородская полиция прикрыла четыре подобные порностудии, но этот коллектив оказался самым многочисленным. Ранее суды наказывали занимающихся вебкамом нижегородок условными сроками или штрафами на сумму 50 тыс. руб.

Иван Сергеев