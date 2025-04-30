Группу порномоделей начали судить в Нижнем Новгороде
Работниц вебкамстудии судят в Нижнем Новгороде в закрытом режиме
Нижегородский районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 18 обвиняемых в незаконном обороте порнографии в интернете. На скамье подсудимых оказались два организатора и 16 молодых девушек, работавших моделями в вебкам-студии, которая располагалась в офисном здании на Ковалихинской улице.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Трансляцию порнографического контента нижегородские полицейские пресекли еще в 2022 году. Учитывая статью обвинения, рассмотрение уголовного дела проходит в закрытом режиме.
В последние годы нижегородская полиция прикрыла четыре подобные порностудии, но этот коллектив оказался самым многочисленным. Ранее суды наказывали занимающихся вебкамом нижегородок условными сроками или штрафами на сумму 50 тыс. руб.