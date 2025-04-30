Вопрос сорный

С 1 сентября 2025 года региональный мусорный оператор в Новороссийске должен выстраивать работу строго в соответствии с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Правила были утверждены постановлением правительства РФ в марте 2025 года. В соответствии с ними, в городе должна стартовать система раздельного сбора мусора. Для этого власти города закупят специальные контейнеры. Экологи считают, что в нынешних реалиях регоператоры не заинтересованы в раздельном сборе ТКО, так как получают прибыль от объема вывезенного мусора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Осенью в Новороссийске власти обязаны ввести практику раздельного сбора мусора. Об этом журналистам сообщил и. о. вице-мэра Новороссийска Рафаэль Бегляров. Подготовка, по его словам, началась уже сейчас. Для этого в 2025 году за счет местного бюджета приобретается 350 контейнеров, а за счет краевой субсидии — 500.

Как ранее писал «Ъ», постановление правительства, в частности, вводит ответственность региональных операторов за нарушения периодичности вывоза мусора, а также единые требования к цветовой индикации контейнеров для раздельного сбора отходов, который должен стать повсеместным. Порядок предполагает стопроцентную сортировку твердых коммунальных отходов и снижение полигонного захоронения в два раза к 2030 году.

С сентября 2025 года закон прямо обязывает региональных операторов заниматься сортировкой ТКО. По мнению господина Беглярова, реализация задач по раздельному сбору мусора в первую очередь зависит от готовности жителей Новороссийска, и во вторую, от наличия технической возможности: разной техники для сбора пластика, стекла и бытовых отходов.

Получить информацию о том, есть ли такая возможность у нового регоператора, не удалось: в ООО ««Южный региональный оператор» от общения воздержались.

«У нас был опыт, когда одна и та же машина забирала и ТКО, и контейнеры с пластиком и отвозила на полигон для дальнейшей сортировки. Это неправильно. У нас есть неравнодушные жители города, которые хотят установить в Южном и Приморском районах порядка 20 контейнеров собственного производства для сбора вторичного пластика и дальнейшего использования. Сейчас они разрабатывают дизайн. Это станет первым шагом работы с населением по необходимости раздельного сбора мусора»,— отметил господин Бегляров.

В администрации города оперативно не ответили на запрос «Ъ-Новороссийск» о том, кто и как будет отвечать за переработку отсортированного мусора. По данным краевых властей, на Кубани имеется 13 производств, где занимаются промышленной переработкой отходов, включая пластик, бумагу, резину, стекло. Предприятия по переработке отходов работают в Северском, Славянском, Динском районах, а также в Краснодаре, Новороссийске, Абинске и Армавире.

Член экологической комиссии совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Витишко, утверждает, что опыта раздельного сбора в масштабах Новороссийска у администрации еще не было.

«Были отдельные дома, ТСЖ и в Краснодаре, и Сочи, еще до начала "мусорной реформы", до 2019 года. Они пытались разделять мусор и сдавать его самостоятельно переработчикам. У меня нет оснований думать, что новый регоператор будет заниматься раздельным сбором ТКО, так как на законодательном уровне края есть сейчас лишь требование отдельно пытаться собирать пластик. Регоператоры получают прибыль от объема вывезенного мусора и стимулов разделять и несколько раз ездить мусоровозом на одну контейнерную площадку — нет»,— говорит эколог.

Как ранее писал «Ъ-Новороссийск», в апреле статус нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами был присвоен ООО «Южный региональный оператор» (ЮРО). Компания сможет приступить к исполнению своих обязанностей 1 июня, после установления тарифа на вывоз ТКО. До этого момента функции регионального оператора продолжит выполнять ООО «ЭкоЮг».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Южный региональный оператор» (ООО «ЮРО») (прежние названия «Архангельский региональный оператор» и «Аксай-Экоград») зарегистрировано в 2016 году в Архангельске, в марте юрлицом принято решение об изменении места нахождения на город Аксай Ростовской области. Генеральным директором является Виктор Лагуновский. Выручка общества в 2024 году составила 183 млн руб., чистая прибыль — 5 млн руб. ООО «Южный региональный оператор» будет вывозить ТКО в восьми муниципалитетах Краснодарского края: Новороссийске, Геленджике, Староминском, Ейском, Щербиновском, Каневском, Кущевском районах и Ленинградском округе. Уже закуплены 4000 новых мусорных контейнеров.

Людмила Налтакян