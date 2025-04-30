Курорты Кубани подготовили более 600 мероприятий на майские праздники

Курорты Краснодарского края подготовили более 600 культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Традиционными центрами туристических событий Кубани станут Сочи, Краснодар, Геленджик, Анапа, Новороссийск и Темрюкский район. Для семейного отдыха «Сочи Парк» предложит аттракционы, анимацию, цирковые и ледовые шоу, первомайский парад и выступление дельфинов.

Курорт «Красная Поляна» представит возможности для активного времяпрепровождения. Посетители смогут перемещаться из цветущих долин на заснеженные вершины, выбирая между походами к дольменам, прогулками по подвесному мосту, фотосессиями на высокогорных качелях или посещением Йети-парка, аквапарка и фермы альпак.

В Краснодаре запланированы концерты творческих коллективов, кинопоказы и выставки в парках и скверах. По улицам будет курсировать праздничный «Трамвай Победы», а в парке 30-летия Победы заработает интерактивная площадка «Военный городок». Также откроются иммерсивные тематические экскурсии «Прорыв» и фестиваль духовых оркестров. 9 мая стартует автомотопробег с участием ретротехники, для ветеранов выступят фронтовые бригады.

В Геленджике туристов ждут набережная, дельфинарий, музеи и сафари-парк. В Анапе откроются экскурсионные маршруты по набережной, поющим фонтанам и маяку.

Анапа подготовила тематические мероприятия в музее «Горгиппия», экскурсии на маяк, городскую набережную, поющие фонтаны, кипарисовое озеро в поселке Сукко, в дельфинарий и океанариум.

В Новороссийске пройдут памятные мероприятия к 80-летию Победы. 1 мая планетарий им. Гагарина откроет выставку моделей космической техники «Во имя мира на земле». 3 мая начнутся соревнования по конкуру в спортшколе «Пегас». 9 мая в городе-герое состоится Парад Победы, будут работать «Солдатские привалы», завершит праздник салют.

Курорт Абрау-Дюрсо организует «Большие выходные» 1–3 мая с мастер-классами, выступлениями чемпионов ЮФО, анимационной программой и фуд-кортами с национальными кухнями.

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в регион на майские праздники прибудет порядка 600 тыс. человек и еще около 200 тыс. однодневных туристов. Для отдыхающих будут работать около 3,4 тыс. объектов размещения вместимостью более 308 тыс. мест.

Анна Гречко