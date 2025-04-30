На территории Крыма с 1 мая введут противопожарный режим

С 1 мая 2025 года на территории Крыма введут особый противопожарный режим. Это необходимо для того, чтобы предупредить распространение пожаров и снизить угрозу возможных ЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике.

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Режим введут в связи с прогнозируемым установлением 4-го и 5-го классов пожарной опасности на территории региона. Это также связано с отсутствием улучшения пожарной обстановки, с усилением ветра и рисками крупных возгораний сухой растительности.

ГУ МЧС России по Республике Крым напоминает, что особый противопожарный режим требует дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности. Все силы и средства территориальной подсистемы РСЧС должны быть готовы к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Во время этого режима запрещено сжигать сухую траву, мусор и проводить пожароопасные работы в населенных пунктах, на предприятиях и землях всех категорий. Исключение составляют действия специализированных организаций, которые предотвращают лесные пожары. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к ним участках карается по закону.

Алина Зорина