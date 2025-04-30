Суд арестовал бывшего вице-губернатора Томской области Александра Лебедева

Свердловский областной суд оставил в силе решение об аресте бывшего вице-губернатора Томской области, экс-начальника ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог “Южный Урал”» Александра Лебедева. Он будет находиться в СИЗО до 20 мая, сообщает пресс-служба судов Свердловской области. Чиновнику вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ).

«Ранее обвиняемый занимал должность вице-губернатора Томской области, но вопросы следствия к Лебедеву не связаны ни с Томской, ни со Свердловской областью», - говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле 2024 года глава Томской области Владимир Мазур отправил в отставку своего заместителя по инфраструктуре Александра Лебедева. Причиной увольнения стал ход дорожного ремонта в Томске и на межмуниципальных дорогах. «Ситуация ненормальная, возникшие вопросы муниципалитету и дорожным службам нужно решать в кратчайшее время. Люди мучаются, и это недопустимо!» — заявил тогда губернатор.

В должности вице-губернатора Александр Лебедев проработал с середины февраля 2024-го. С апреле 2023 года он был назначен главой департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа.

Как пишет «Интерфакс», уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено по фактам злоупотреблений при реконструкции в Чебаркульском районе Челябинской области, участка 1790-1799 км в период 2018-2020 годов, а также с ноября 2019-го по апрель 2020 года. Сумма ущерба предварительно оценивается более чем в 230 млн руб.

Александра Стрелкова