Жительницу Нижнего Тагила оштрафовали на 120 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 22-летней Екатерине С., обвиняемой в публичной дискредитации использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что обвиняемая, опубликовала комментарий в социальной сети «Вконтакте», выражающий негативное отношение к целям использования ВС РФ. Комментарий был размещен под постом о гибели участника специальной военной операции (СВО). Ранее она привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Обвиняемая признала вину и раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу, однако осужденная уже оплатила штраф.

Полина Щуцкая