Бастрыкин потребовал доклад по делу о травмировании детей в детсаду Ставрополья

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о насилии над детьми в детском саду города Лермонтова Ставропольского края. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Поводом для вмешательства главы ведомства стало обращение жительницы Лермонтова. По словам заявительницы, летом 2024 года на спине ее трехлетнего сына после посещения детского сада были обнаружены повреждения, напоминающие следы от электрошокера. Мать также указала, что аналогичному насилию подвергся еще один воспитанник этого же дошкольного учреждения.

Женщина отметила, что расследование, проводимое органами внутренних дел, необоснованно затягивается, а виновные лица до сих пор не понесли наказания.

По данному факту Следственное управление СК России по Ставропольскому краю инициировало уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил региональному управлению представить отчет о выявленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а также доложить о результатах по завершении расследования.

Николай Аксенов