В Перми вновь зафиксированы десятибалльные пробки

В Перми вновь зафиксированы максимальные пробки в 10 баллов, свидетельствует сервис «Яндекса». Стоят ул. Героев Хасана, Пушкина, Комсомольский проспект, шоссе Космонавтов, район Бахаревки.

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Как сообщает городской департамент транспорта, возможны задержки в движении общественного транспорта более 15 минут.

В понедельник из-за сильного снегопада также наблюдались пробки в 10 баллов. Количество дорожно-транспортных происшествий тогда увеличилось вдвое. Всего за понедельник произошло 46 ДТП (в понедельник прошлой недели — 24).