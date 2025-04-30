Все о настоящем молоке: экскурсии на фермы «ЭкоНивы» в Новосибирской области

Хотите узнать, где берет начало настоящее молоко — вкусное и полезное? Загляните на ферму «Огнева Заимка» или «Пеньково»: увидите, как живут ее обитатели и как за ними ухаживают, даже сможете с ними подружиться! А еще покормить телят из бутылочки, попробовать натуральную молочную продукцию и прокатиться на карете, запряженной лошадью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «ЭкоНива» Фото: ГК «ЭкоНива»

Новосибирская область — пока что первый регион за Уралом, где можно посетить экскурсии крупнейшего* в России производителя молока «ЭкоНива». Здесь гостям каждый день рассказывают все о производстве молока высшего сорта.

Что гостям покажут на молочной ферме?

Путешествие начинается со знакомства с самыми маленькими обитателями фермы — телятами. До трех месяцев они живут в индивидуальных домиках. При рождении малыши весят около 35–45 кг. Каждый день они должны набирать примерно 800 г, чтобы к 3 месяцам окрепнуть и сформировать иммунитет. Пока экскурсовод рассказывает о «телячьем» паспорте и особенностях развития самых маленьких обитателей фермы, гости могут познакомиться с этими доверчивыми и милыми животным и сделать фотографии на память, а после поучаствовать в выпойке из бутылочки.

Телочки постарше живут в специальных навесах и обязательно четным количеством, чтобы каждая нашла себе подружку.

«В каждой группе должно быть именно четное число, потому что корова — общительное животное и будет лучше чувствовать себя, если найдет лучшую подружку», — объясняет Ольга Лёвкина, экскурсовод на животноводческом комплексе «Огнева Заимка».

Также посетителям расскажут о работе ветеринарных врачей, «диетологов», объяснят, зачем коровам «педикюр» и как удается создавать комфортные условия для животных. Если прислушаться, то на ферме довольно тихо — не слышно мычания. Это значит, что коровы всем довольны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «ЭкоНива» Фото: ГК «ЭкоНива»

Взрослые буренки живут в больших и просторных дворах — в каждом обитает до 1000 животных. На каждую приходится 7 кв. метров, что почти в два раза выше ГОСТа. Здесь экскурсовод расскажет, как условия их содержания влияют на качество молока.

Пока гости перемещаются к следующей локации на брендированном автобусе, есть возможность оценить весь масштаб комплекса. Всего на ферме живут около 8400 коров и телят, а ухаживают за ними порядка 150 сотрудников. Все успевать им помогают передовые технологии и отлаженные процессы. Чтобы молоко получалось стабильно высокого качества, компания контролирует все процессы «от поля до прилавка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «ЭкоНива» Фото: ГК «ЭкоНива»

«Молоко начинает свой путь задолго до фермы — с полей, на которых растут кормовые культуры, — говорит Ольга Лёвкина. — Наш принцип “от поля до прилавка” заключается в том, что на полях мы сами выращиваем кормовые культуры: рожь, ячмень, пшеницу, овес. Каждую партию, прежде чем давать животным, проверяют в лаборатории. Коровы питаются качественным кормом и дают молоко высшего сорта. Его мы перерабатываем на собственных заводах. При этом мы не используем искусственные красители и консерванты, чтобы сохранить максимум пользы в молоке, ряженке, твороге и других продуктах».

Особенная часть экскурсии — демонстрация современной доильной установки «Карусель». Коровы находятся на беспривязном содержании, потому удивительна их дисциплинированность: к установке они идут самостоятельно и занимают свои места на вращающейся платформе. Технология позволяет менее чем за 10 минут подоить 72 коровы. Причем сам процесс максимально бережный, бесстрессовый.

После экскурсии дети и взрослые смогут поучаствовать в активных играх на свежем воздухе и мастер-классах, прокатиться на настоящей карете, запряженной лошадью. Экскурсоводы компании разработали программы на разные праздники: Новый год, Масленицу, День защиты детей и многие другие.

Также «ЭкоНива» продолжает популяризировать молочную отрасль среди молодежи. Например, для школьников на производстве организованы профориентационные программы: ребята, приехавшие на экскурсию, могут попробовать себя в роли зоотехников, ветеринаров или лаборантов.

Больше информации об экскурсиях можно найти на сайте: https://www.ekoniva-moloko.com/tour. Обязательна предварительная запись по телефону: 8(800)550-57-00, доб. 4.

Где попробовать блюда из продуктов «ЭкоНивы»?

В получасе езды от фермы «Огнева Заимка» есть единственное в России кафе «ЭкоНива» в «Парке молодежи» села Мамоново Маслянинского района. Здесь подают блюда на основе натуральных молочных продуктов «ЭкоНивы».

Сейчас готовится к запуску обновленное меню. Бренд-шеф компании Вячеслав Мигас специально приезжал в Новосибирскую область, чтобы разработать рецепты и провести кулинарные интенсивы для шеф-поваров заведения.

«В меню мы добавили борщ, сибирские пельмени и другие блюда кухни региона. Мы также увеличили число блюд на основе продукции «ЭкоНива». Например, для пиццы используем только наши полутвердые сыры: они дают устойчивые и длинные сырные нити. Наше сыропригодное молоко в продуктах также ярко проявляет свои преимущества», — рассказала координатор экскурсионного проекта в Новосибирской области Ольга Ломаева.

Благодаря местоположению и живописным окрестностям семейное кафе входит в маршруты многих туристов, путешествующих по региону. Загляните сюда и вы!

* Рейтинг Национального союза производителей молока, Milknews и Streda Consulting «Топ-30 производителей молока по валовому надою в 2023 году».

ООО "ТД ЭкоНива Молочные продукты"