Новый автобусный рейс запустили между Ростовом и Новочеркасском

С 30 апреля запущен новый автобусный маршрут № 726, связывающий Ростов-на-Дону и Новочеркасск, сообщили в пресс-службе АО «Донавтовокзал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Новые автобусы 2024 года выпуска будут курсировать между Главным автовокзалом Ростова-на-Дону, Пригородным автовокзалом, автовокзалом Новочеркасска и Азовским рынком в Новочеркасске, поясняют в сообщении.

Как отметили в организации, автобусы оснащены всеми удобствами для пассажиров, особое внимание уделено доступности для маломобильных граждан – у каждого автобуса есть пандусы.

Из Новочеркасска автобус, следующий по маршрут № 726 отправляется ежедневно четыре раза: в 6:40, 10:10, 14:10 и 17:40.

Валентина Любашенко