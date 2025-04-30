Антитеррористические учения прошли в Анапе

В Анапе завершился цикл антитеррористических тренировок, охвативших 68 образовательных и оздоровительных учреждений. В отработке сценариев приняли участие вице-мэр города Наталья Рябоконь, представители экстренных ведомств — МЧС, Росгвардии, МВД, сотрудники управления образования, а также педагоги и воспитанники школ, колледжей, техникумов и детских здравниц, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Сценарии включали имитацию нападения на охрану, захват заложников, обнаружение взрывного устройства и развитие пожара после атаки беспилотного летательного аппарата. В ходе мероприятий участники отрабатывали действия по экстренной эвакуации, баррикадированию помещений и иные элементы поведения в условиях потенциальной угрозы. В городском штабе отметили высокую степень собранности и осведомленности как педагогов, так и учащихся.

Проведение подобных мероприятий рассматривается как ключевой элемент системы профилактики и снижения последствий чрезвычайных ситуаций. По итогам учений специалисты оценили функционирование систем оповещения и координации служб, а также степень психологической готовности персонала и обучающихся к действиям в условиях кризиса.

Вячеслав Рыжков