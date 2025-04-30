«Британец стал одним из своеобразных трендсеттеров»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как англичанин начал собирать пожертвования для благотворительных организаций благодаря своим работам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Страница в соцсети Фила Хекелса Фото: Страница в соцсети Фила Хекелса Фото: Страница в соцсети Фила Хекелса Следующая фотография 1 / 3 Фото: Страница в соцсети Фила Хекелса Фото: Страница в соцсети Фила Хекелса Фото: Страница в соцсети Фила Хекелса

Смешные рисунки питомцев принесли $500 тыс. — в 2020 году во время пандемии житель британского приморского города Уэртинг к югу от Лондона решил развлечь своего восьмилетнего сына и нарисовал их собаку. Изображение получилось настолько забавным, что семья настояла на том, чтобы автор, 40-летний Фил Хекелс, поделился им в соцсетях и предложил в шутку брать заказы за пожертвование. Скоро началось что-то невероятное, и мужчину стали просить нарисовать то собаку, то кошку, то хомяка или попугайчика.

Суть в том, что рисунки были, мягко говоря, далеки от фото питомцев: глаза смешно выпучены, никакого соблюдения пропорций, а конечности всегда нелепо длинные и торчащие во все стороны против каких-либо законов физики. Уморительные портреты животных стали виральными. Британские СМИ заметили его, когда художник-любитель нарисовал экс-премьера Бориса Джонсона с его собачкой. Комичная маленькая фигура с всклокоченными волосами и тонкими ручками развеселила пользователей интернета.

Постепенно Фил Хекелс стал известен в сети под псевдонимом Эркюль Ван Вульф-винкль. Он начал рисовать за пожертвования, но не хотел брать деньги для себя за свои каракули и придумал им применение. Картинки со смешными пучеглазыми животными принесли уже более $530 тыс., доходы идут в благотворительную организацию для бездомных Turning Tides и в Street Vets, которая помогает питомцам людей, которые внезапно лишились дома. Медиа сообщают, что Хекелс даже уволился с работы в сфере коммерческой недвижимости, чтобы полностью посвятить себя искусству.

Можно сказать, что британец, любящий животных, стал одним из своеобразных трендсеттеров. Даже на российских сервисах появились предложения смешно нарисовать питомца по фото, чаще всего так подрабатывают дети. Я вспомнила проект Насти Сон «Чудики», который начался с пошива мягких игрушек по детским рисункам на заказ, а потом перерос в полноценный бизнес с многочисленными коллаборациями с известными игроками рынка. Откровенная наивность продукта и активные отсылки к детству позволили бренду, по данным Forbes, выйти на прибыль в $2,3 млн в год. Аналитики все чаще говорят о том, что ностальгия по детству — один из сильнейших триггеров к совершению покупки.

Яна Лубнина