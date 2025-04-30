ФСБ задержала экс-руководителя курганского филиала управления мелиорации по УрФО

В Курганской области сотрудники ФСБ задержали бывшего руководителя курганского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации Уральского федерального округа». Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в», «е», ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

По версии следствия, руководитель филиала госучреждения способствовал хищению бюджетных средств, выделенных по программе «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области» сельхозпроизводителям на компенсацию части затрат при проведении культуртехнических мероприятий не введенных в оборот земель. Директор при составлении проектно-сметной документации вносил заведомо ложные сведения об объемах и стоимости работ, которые по факту не были выполнены, считает следствие. Также специалисты ФГБУ не проводили предварительное обследование состава почвы, периода ее неиспользования и полевые выезды для контроля обработки участков. Общая сумма ущерба, по оценке УФСБ, превысила 12 млн руб.

Фигурант заключен под стражу. УФСБ выявляет иные эпизоды и соучастников преступления. Уголовное дело расследует отдел по особо важным делам СУ СК РФ по Курганской области.