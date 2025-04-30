В Ярославле продадут декорации спектаклей Камерного театра

В Ярославле объявлена распродажа мебели и реквизита, оставшихся от списанных спектаклей Камерного театра. Соответствующее сообщение появилось на странице театра «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский Камерный Театр п / р Вл.Воронцова Фото: Ярославский Камерный Театр п / р Вл.Воронцова

«Уже совсем скоро нам нужно будет освободить здание на Свердлова 9, где у нас осталась добрая часть имущества, накопленного за 25 лет. Объявляем распродажу мебели и реквизита со списанных спектаклей и не только»,— говорится в сообщении.

Автор объявления пояснил «Ъ-Ярославль», что распродажей занимается вдова учредителя театра Юрия Ваксмана. Вырученные деньги пойдут на развитие частного учреждения культуры «Музея ярославского театра и кино "Ваксман-центр"». Забрать вещи приглашают в здание на Свердлова 2, 3 и 4 мая.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что после смерти основателей театр вошел в состав государственного ТЮЗа. Негосударственное учреждение культуры «Ярославский камерный театр» было ликвидировано. Театр переехал из здания на улице Свердлова, которое принадлежит мэрии города.

Алла Чижова