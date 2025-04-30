Экс-сотрудницу медучреждения Саратова оштрафовали на 800 тыс за получение взятки

Суд признал бывшую главную медсестру медучреждения Саратова виновной по уголовному делу о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фигурантка получила штраф в 800 тыс. руб. Также ей запрещено в течение одного года заниматься деятельностью в сфере здравоохранения, ее обязали выплатить сумму взятки.

Как выяснилось, с декабря 2019 по май 2021 года фигурантка получила 151 тыс. руб. взятки от юрлица через посредника. Взамен ей предстояло заранее информировать коммерческую организацию о проведении аукционов и о планируемых к закупке для нужд больницы дезинфицирующих средствах. Действиям взяткодателя и посредника будет дана надлежащая правовая оценка.

Павел Фролов