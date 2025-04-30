9 мая общественный транспорт Перми будет бесплатным

9 мая проезд в общественном транспорте Перми будет бесплатным. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Эдуард Соснин. «По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в День Победы организуем бесплатный проезд в автобусах и трамваях краевой столицы для всех пассажиров,— написал господин Соснин.— Пользуйтесь городским транспортом и присоединяйтесь к праздничным мероприятиям!»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам главы Перми, 9 мая будет продлено время работы всех городских маршрутов общественного транспорта.

Ранее стало известно, что с 1 по 4 мая, в честь Праздника Весны и Труда, и с 8 по 11 мая, ко Дню Победы, муниципальные парковки в Перми будут работать без оплаты.