В Ростове самозапрет на участие в азартных играх поддержали 45% жителей
В Ростове-на-Дону 45% жителей положительно оценили самозапрет на участие в азартных играх. Об этом сообщили в пресс-службе портала SuperJob.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Эксперты сервиса провели исследование и выяснили, что 5% респондентов поддержали исключительно запрет для неплательщиков, еще 20% выступили за самозапрет на добровольной основе. Еще 9% высказались против инициативы. Среди опрошенных каждый пятый высказался о необходимости ввести обязательную консультацию у психиатра.
Среди участников опроса были и ростовчане, склонные к азарту. Так, они чаще высказываются против самозапрета либо поддерживают его добровольную версию — по 25%.