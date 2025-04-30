В Ростове самозапрет на участие в азартных играх поддержали 45% жителей

В Ростове-на-Дону 45% жителей положительно оценили самозапрет на участие в азартных играх. Об этом сообщили в пресс-службе портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Эксперты сервиса провели исследование и выяснили, что 5% респондентов поддержали исключительно запрет для неплательщиков, еще 20% выступили за самозапрет на добровольной основе. Еще 9% высказались против инициативы. Среди опрошенных каждый пятый высказался о необходимости ввести обязательную консультацию у психиатра.

Среди участников опроса были и ростовчане, склонные к азарту. Так, они чаще высказываются против самозапрета либо поддерживают его добровольную версию — по 25%.

Мария Хоперская