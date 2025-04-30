Инновационный центр «Сириус» разместил ИТ-инфраструктуру в «Публичном облаке» от «РТК-ЦОД»

«Цифра.ФТ» (муниципальное казенное учреждение, подведомственное администрации федеральной территории «Сириус») успешно разместило ИТ-инфраструктуру в «Публичном облаке» от компании «РТК-ЦОД», которая входит в ИТ-кластер «Ростелекома».

Фото: ПАО «Ростелеком»

Специалисты «РТК-ЦОД» оказали полную поддержку в развертывании информационных систем компании-заказчика в облачной инфраструктуре и обеспечили отказоустойчивость ресурсов и каналов. Реализация проекта гарантирует соблюдение федерального закона о хранении и обработке персональных данных.

В рамках проекта «Цифра.ФТ» разместила на инфраструктуре «РТК-ЦОД» изолированную программно-аппаратную систему для работы под управлением собственной ОС. Заказчику выделили ресурсы в «Публичном облаке», которое имеет сертификат соответствия требованиям информационной безопасности до наиболее высокого уровня защищенности У31. Команда «РТК-ЦОД» также настроила криптографически защищенные каналы передачи данных, провела репликацию данных для последующего переключения на облачную площадку. Специалисты защитили каналы передачи данных ViPNet-координатором HW1000 –– российским шлюзом безопасности, который разработан для защиты филиалов компаний, удаленных офисов, выносных мест, а также обеспечили отказоустойчивость территориально разнесенными оптическими каналами «Ростелекома», основным и резервным.

Александр Обухов, директор по продуктам «РТК-ЦОД», владелец продукта «Публичное облако»: «Главное, что получила “Цифра.ФТ” по итогам размещения информационных систем в “Публичном облаке”, –– надежную инфраструктуру как сервис. Мы гарантируем доступность систем до 99,982% согласно SLA, проводим регулярное резервное копирование, согласно требованиям закона защищаем информацию заказчика во всех сегментах –– от каналов передачи данных до сетевых и web-приложений. Для решения всех дальнейших вопросов по эксплуатации инфраструктуры и оперативного анализа обращений мы выделили “Цифре.ФТ” команду технических специалистов».

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