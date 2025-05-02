Macan, «Наш класс» и «Финал»

Челябинцев на ближайшей неделе ждет праздничная программа в честь Дня Победы, в рамках которой пройдут концерты и торжественные мероприятия. Также на концертных площадках выступят солисты Lumos Concerts, артист Macan, оркестры Мариинского и Большого театров. В культурных учреждениях пройдут гастроли театра имени Евгения Вахтангова с постановками «Война и мир», «Мадемуазель Нитуш», «Крик Лангусты» и «Наш класс». На выставках можно будет принять участие в медиациях, в прокат выйдут фильмы «Финал», «Группа крови», «Очи» и «Пять сыновей Марии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото предоставлено пресс-службой театра им. Е. Вахтангова Фото: фото предоставлено пресс-службой театра им. Е. Вахтангова

Мероприятия ко Дню Победы

В Челябинске 9 мая запланирована обширная праздничная программа. На площади Революции в 11:00 начнется торжественный парад войск. Впервые в нем примет участие женский расчет. На Театральной площади в 12:15 откроется выставка военной техники. Там также запланирована праздничная программа с выступлениями ВИА «Ариэль» и участием российской актрисы театра и кино Анастасии Мальковой-Макеевой. На проспекте Ленина в 13:30 начнется шествие «Бессмертный полк». У Торгового центра в 18:00 состоится концерт, на котором выступит государственный симфонический оркестр Челябинской области, солисты Мариинского театра, Камерный хор имени Михальченко и заслуженная артистка России Юлия Чичерина. На набережной реки Миасс в 22:00 запустят праздничный фейерверк.

Концерты

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 5 мая выступит дирижер Валерий Гергиев совместно с объединенным симфоническим оркестром Мариинского и Большого театров. Концерт пройдет в рамках Московского пасхального фестиваля классической музыки. В программу войдет репертуар Мариинского театра. Стоимость билета — от 2,5 тыс. до 8 тыс. руб. 6+

Во Дворце культуры железнодорожников 7 мая выступят солисты Lumos Concerts. Они сыграют музыку из таких известных фильмов, как «Пираты Карибского моря», «Интерстеллар», «1+1», «Ла-ла-лэнд», «Перл Харбор». Концерт пройдет при свете 1 тыс. свечей. Стоимость билета — от 1,9 тыс. до 3,5 тыс. руб. 6+

Во дворце спорта «Юность» 8 мая выступит хип-хоп-артист Macan (Андрей Косолапов). На концерте он презентует свой новый альбом I am, а также известные хиты «За всех», «Останься образом», «Без названия», «Кино». Стоимость билета — от 2 тыс. до 5 тыс. руб. 16+

Спектакли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото со спектакля театра имени Евгения Вахтангова «Война и мир»

Фото: Александр Торгушников / Театр имени Евгения Вахтангова Фото со спектакля театра имени Евгения Вахтангова «Война и мир»

Фото: Александр Торгушников / Театр имени Евгения Вахтангова

В театре драмы имени Наума Орлова в рамках гастролей выступят артисты театра имени Евгения Вахтангова. 3 и 4 мая они покажут спектакль «Война и мир» на основе одноименного романа Льва Толстого, а 6 и 7 мая — постановку по мотивам оперетты «Мадемуазель Нитуш» о том, как юная воспитанница монастырского пансиона мечтает о театре, а степенный учитель музыки пишет фривольные музыкальные пьесы. Стоимость билета на первый спектакль — от 2,1 тыс. до 5,4 тыс. руб., на второй — от 1,5 тыс. до 6 тыс. руб. 16+

Гастроли театра имени Евгения Вахтангова также пройдут и в Молодежном театре. 3 и 4 мая там сыграют спектакль «Крик лангусты» по пьесе Джона Марелла, посвященной французской актрисе Саре Бернар. 6 и 7 мая покажут постановку «Наш класс» польского драматурга Тадеуша Слободзянека. Она повествует о десяти школьниках, которые годами учились вместе и жили по соседству. Однако все изменилось после начала Великой Отечественной войны, которая породила межнациональную рознь. Стоимость билета на оба спектакля — от 700 до 3,5 тыс. руб. Возрастное ограничение 16+ на «Крик лангусты» и 18+ на «Наш класс».

В студии-театре «Манекен» 4 мая представят премьеру спектакля «Мы были молоды». Зрители увидят сцены из произведения «Завтра была война» Бориса Васильева. Это история о поколении, чья юность пришлась на время сталинских репрессий и Великой Отечественной войны. Стоимость билета — 400 руб. 12+

Выставки

В галерее современного искусства OkNо действует выставка работ художницы Ольги Гражданкиной «Много соли. Это проект-метафора, в основе которого рефлексия на тему современных катастрофических процессов, происходящих в социуме. Смыслообразующими атрибутами выставки являются стол и соль. Помимо инсталляции, на выставке представлены видео и графика. 2 и 3 мая состоится медиация по выставке. Стоимость посещения — 250-300 руб.

Кино

В челябинских кинотеатрах 8 мая выйдет в прокат фильм «Финал». Кинокартина посвящена финалу мужского волейбольного турнира Олимпийских игр 2012 года, на котором встретили сборная России и команда Бразилии. Тогда отечественные волейболисты заработали свое первое золото. 12+

С 8 мая в кинотеатрах Челябинска также можно посмотреть новый фильм «Группа крови». Он повествует об ужасах детского концлагеря в Вырице во время Великой Отечественной войны. Авторы кинокартины отмечают, что она основана на реальных событиях.12+

В кинотеатрах Челябинска с 8 мая также начнут показывать фильм «Очи». Девочка Юрайя родилась на гористом острове посреди океана. Среди местных жителей бытует легенда, что в здешних дремучих лесах водятся загадочные существа «очи». Одни считают их сказкой, а другие — враждебными существами. Однажды Юрайя находит детеныша очи и решает вернуть его родителям. Ей предстоит найти с ними общий язык и доказать остальным, что эти загадочные существа не желают вреда людям. Главную роль сыграла Хелена Ценгель. 12+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Ольга Ломоносова, исполнившая главную роль в фильме

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актриса Ольга Ломоносова, исполнившая главную роль в фильме

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

8 мая в челябинских кинотеатрах выйдет в прокат фильм «Пять сыновей Марии». Он рассказывает историю матери, которая в 1941 году провожает на фронт всех пятерых сыновей. Через несколько лет они окажутся единственными мужчинами деревни Маслянино, которые вернулись с войны. Главные роли сыграли Ольга Ломоносова, Артем Афонасов, Станислав Демушин, Марк Кондратьев, Никита Оносов и Валентин Садики. 16+

Ольга Воробьева