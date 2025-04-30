Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего вице-губернатора Томской области

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 20 мая бывшего вице-губернатора Томской области и бывшего начальника федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог “Южный Урал”» Александра Лебедева. Как сообщили в пресс-службе Судов Свердловской области, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лебедев

Фото: Правительство Томской области Александр Лебедев

Фото: Правительство Томской области

Адвокат Александра Лебедева обжаловал решение об аресте доверителя, однако Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. «Вопросы следствия к Лебедеву не связаны ни с Томской, ни со Свердловской областью», — говорится в сообщении суда.

По данным Ura.ru, уголовное преследование Александра Лебедева связано с его работой в должности руководителя ФКУ Упрдор «Южный Урал» в Челябинской области в период с 2018 по 2020 год. По данным информационного агентства, в начале апреля сотрудники ФСБ проводили там обыски.

В апреле 2023 года Александр Лебедев был назначен главой департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). На этом посту он курировал дорожное хозяйство, транспортную сферу, беспилотную авиацию, вопросы охраны окружающей среды, обращение с твердыми коммунальными отходами и работу инспекции государственного технического надзора. С 2024 года был назначен на должность вице-губернатора Томской области.

Мария Шараева