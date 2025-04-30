DHL Group отчиталась о росте выручки

Германская логистическая компания DHL Group опубликовала результаты первого квартала. Выручка компании выросла на 2,8% в годовом выражении и составила €20,8 млрд, показатель EBIT увеличился на 4,5%, до €1,4 млрд, что, как отмечают в DHL, соответствует прогнозам аналитиков, опрошенных компанией.

Глава DHL Group Тобиас Майер назвал результаты квартала «сильным началом 2025 года». Компания подтвердила сделанные ранее прогнозы на весь текущий год и ожидает EBIT на уровне не ниже €6 млрд, а свободный поток наличности — в размере €3 млрд. Однако в DHL предупредили, что «потенциальные изменения в глобальной торговой политике могут оказать как негативное, так и позитивное влияние на будущие результаты».

Алена Миклашевская