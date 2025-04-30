«В некоторых видах спорта самые молодые все-таки дают жару»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о скейтбордистке Момидзи Ниссии, прыгунье в воду У Минься и шорт-трекистке Ким Юн Ми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lucy Nicholson / Reuters Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Когда речь заходит о самых юных спортсменах, то обычно приходится погружаться в историю, ведь долгое время в спорте, даже на Олимпийских играх, могли появляться атлеты любого возраста. Казалось бы, в наши дни постоянных ограничений и тотального контроля подобное невозможно, но в некоторых видах самые молодые все-таки дают жару.

Японская школьница Момидзи Нисия взяла золотую олимпийскую медаль в возрасте 13 лет и 330 дней. Она выиграла соревнования по скейтбордингу на Играх в Токио в 2020-м. Представьте, за год до начала соревнований она закончила начальную школу. Причем борьба за медали в новом для Олимпиады виде спорта японка вела с бразильской девочкой Райссой Леал, которая была старше буквально на несколько дней.

Но все-таки самые удивительные истории юных атлетов пришлись на конец XX века. Китайская прыгунья в воду У Минься стала известной спортсменкой в 11 лет, когда одержала победу на Играх доброй воли в 1990-м. Спустя два года она приехала на Олимпийские игры в Барселону как одна из фавориток. У тогда выиграла соревнования по прыжкам с 10-метровой вышки с большим отрывом, а история девочки потрясла мир. Ее очень рано забрали из семьи в специальный интернат. Она видела своих родителей только два раза в год, итогом стала блестящая карьера.

А самой юной олимпийской чемпионкой в новейшей истории стала спортсменка из Южной Кореи Ким Юн Ми. Она в 1994-м попала в команду страны по шорт-треку и выиграла золото в эстафете на 3 тыс. м после того, как ей едва исполнилось 13 лет. Конечно, после этого Международный союз конькобежцев тут же ввел в этом виде возрастные ограничения.

Владимир Осипов