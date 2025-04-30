«Пари Сен-Жермен» обыграл «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча в Лондоне завершилась победой парижан с минимальным счетом (1:0). За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Парижане начали встречу так, словно они вышли не на бушующий «Эмирейтс», а на домашний «Парк де Пренс». И, кстати, французские болельщики зажигали круто. Порой их было слышно лучше британцев, и команда их не разочаровала. Скорость, точность передач — все это впечатляло и напоминало игру той знаменитой «Барселоны», которая вообще не расставалась с мячом. А на четвертой минуте Усман Дембеле еще и гол забил.

После такого старта казалось, что парижане сомнут соперника. И предпосылки к этому были. Гости создали немало опасных моментов, а хозяева только сносили игроков ПСЖ в жестких стыках и спорили с арбитром. Между прочим, судья из Словении Славко Винчич еще и пенальти в ворота «Арсенала» не назначил после того, как в штрафной сбили Хвичу Кварацхелию. Но ближе к концу первого тайма ситуация начала выправляться, а сразу после перерыва «Арсенал» забил. Только взятие ворот отменили. Автоматическую систему офсайда не обманешь. Она четко зафиксировала положение вне игры. Затем у «Арсенала» был еще один 100-процентный момент. Но у ПСЖ в воротах играет Джанлуиджи Доннарумма, который был великолепен.

В итоге забить «Арсенал» не смог, и ПСЖ выиграл первую встречу с минимальным счетом. Конечно, этого недостаточно для входа в финал, но лиха беда начало, ведь ответная игра состоится через неделю в Париже. Хотя футбольный аналитик Константин Клещев напоминает, что в ключевые моменты у парижан начинаются проблемы: «Если вспомнить матч против "Астон Виллы", в ответной встрече коленки дрожали, когда все висело на волоске в какой-то момент.

Если кто-то и считает ПСЖ фаворитом, должен рядом поставить один большой знак вопроса».

30 апреля нас ждет второй полуфинальный матч Лиги чемпионов, где сойдутся «Барселона» и «Интер». От этой встречи букмекеры не ждут обилия голов, хотя предсказывать что-либо перед полуфиналом Лиги чемпионов сложно. От игры «Арсенал»—ПСЖ, например, многие ждали высокой результативности, да еще и предсказывали победу канониров, а вышло наоборот.

Возможно, сегодня в Каталонии забитых мячей будет больше, хотя «Интер» точно попытается сделать упор на оборону, уверен футбольный эксперт Дмитрий Булыкин: «"Интер" понимает всю ситуацию и знает, что такое "Барселона", в атаку всеми силами точно не побегут, особенно в гостях».

Но «Барса» дома точно будет искать счастье в атаке, так что соскучится поклонники футбола не должны. Встреча «Барселона»—«Интер» начнется в 22:00. Прямую трансляцию со стадиона «Монтжуик» будет вести онлайн-кинотеатр Оkko.

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Владимир Осипов