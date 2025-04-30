Башня из музея Черномырдина в Оренбуржье вышла в финал премии Лихачева

Музей Черномырдина попал в число финалистов Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева с проектом «Башня сельпрома». Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В конкурсе 15 номинаций, включая "Спецпроект музея", где в этом году была представлена Башня сельпрома в селе Черный Отрог»,— говорится в сообщении.

В число финалистов вошли 106 участников: федеральные, региональные, муниципальные организации и НКО. Итоговое голосование пройдет с 12 по 17 мая. В роли экспертов выступят все соискатели премии этого сезона. Победителей наградят 21 мая 2025 года на основной сцене Государственного академического Малого театра России в Москве.

Башня сельпрома в музее Черномырдина представляет собой комплекс из самой водонапорной башни, расписанного водяного бака и экспозиции внутри объекта. Она посвящена Черноотрожской пуховой артели.

Проект реализовали при поддержке Фонда Потанина. Башня сельпрома открылась в 2024 году.

Премию имени академика Дмитрия Лихачева учредило Министерство культуры РФ в 2024 году. Она вручается профессионалам, которые внесли значительный вклад в развитие музейного дела в стране, повышение общественной значимости выставочных пространств и престижа музейных профессий. Кроме того, премией награждаются те, кто привлек общественное внимание к актуальному состоянию музейной сферы и ее развитию в будущем.

Георгий Портнов