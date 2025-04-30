Сколько будет стоить такси в Ростове на майских праздниках

На стоимость поездок в такси на майских праздниках повлияют количество заказов в моменте и число свободных водителей на линии, сообщают аналитики Яндекс Go.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным источника, в среду, 30 апреля, рабочий день будет короче, многие раньше, чем обычно, отправятся на такси домой, а также в магазины закупать продукты и все необходимое для открытия дачного сезона. Спрос на такси в этот день будет выше, чем в следующие дни.

В первых числах мая спрос на поездки начнет снижаться днем — на 10-15% и увеличиваться в ночные часы — на 10–20% (средний чек повышается на 10%).

В длинные выходные выгоднее всего заказывать такси по утрам – люди не торопятся на работу. В итоге, нет выраженного часа пик, утром и днем реже срабатывает повышающий коэффициент, так как водителей хватает на все заказы, а цены становятся доступнее, поясняют аналитики.

Исследование показало – в майские праздники становится более востребованным такси по межгороду. Количество предзаказов в сервисе «Межгород» на 1 мая в 2,5 раза больше по сравнению с предыдущей неделей. Так, ростовчане хотят чаще всего доехать на такси до Новочеркасска и Азова.

Валентина Любашенко