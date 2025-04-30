Вместе легче: спортивный дух казанцев и гостей города на марафоне поддержит «СберПрайм»

«СберПрайм Казанский марафон» в 2025 году будет проводиться 3-4 мая. Это мероприятие ежегодно собирает десятки тысяч россиян с разных городов, разных возрастов, профессий, но объединенных любовью к движению и спорту. Спортивный дух и атмосферу праздника в этом году помогает поддерживать «СберПрайм», который выступает титульным партнером мероприятия.

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Дистанции участников марафона пройдут через тоннели, аналогов которым еще не было на подобных соревнованиях. Мультимедийный тоннель про город будущего расположен на дистанциях 21,1 км и 42,2 км, второй тоннель с освежающим дождем и динамичной подсветкой находится на дистанциях 3 км, 10 км и 42,2 км.

Ритм и настроение спортивного праздника поддержит диджей Hi-Fi стриминга «Звук», а также команды черлидеров. Хедлайнером мероприятия станет приглашенный артист от «Звука» — группа «Градусы». Курьеры-партнеры «Самоката» будут раздавать воду по дистанции, а набраться сил и восстановить их после забега участники смогут в специальной зоне отдыха, которую организует «СберПрайм».

Партнеры подписки также подготовили эксклюзивные тематические зоны, фотозоны — они подарят участникам и гостям позитивные эмоции и яркие воспоминания. В зоне от онлайн-кинотеатра Okko на беговой дорожке можно будет пробежать свои первые «кинометры». А еще всех ждут различные активности и подарки.

Воспоминания о спортивном празднике останутся надолго, если оформить во время получения стартовых паков и в период самих забегов дебетовые карты с лимитированным дизайном в стилистике марафона. Эта опция доступна клиентам с действующей подпиской «СберПрайм», а те, у кого ее еще нет, смогут оформить ее на специальных условиях прямо на площадке мероприятия.

«Казанский марафон проводится уже в одиннадцатый раз. Это визитная карточка Татарстана, настоящий спортивный праздник, объединяющий людей. Спорт для Сбера — часть корпоративной культуры, поэтому мы с удовольствием поддержали это событие. Чтобы сделать этот праздник особенным, участников и гостей ждут яркие локации, необычные тоннели и фотозоны, лаундж-зоны и многое другое. Самым юным участникам марафона тоже скучать не придется: их ждут аниматоры, раскраска во всю стену, стикерпаки, любимые музыкальные композиции и не только. Им, как и взрослым, предстоит соревноваться в скорости — забеги на дистанциях 300 и 600 метров будут предварять основные старты и пройдут 2 мая»,— сказал старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Артем Алешкин.

Управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов добавил: «Казанский марафон занимает особое место среди множества спортивных мероприятий, ежегодно собирая десятки тысяч бегунов и сотни тысяч зрителей. Уникальная атмосфера, наполненная драйвом, делают его в настоящим событием для любителей бега и профессионального спорта. В этом году “СберПрайм” стал титульным партнером мероприятия. Всех участников и гостей ждут технологичные локации, эксклюзивные тематические зоны и множество активностей. Мы будем вдохновлять всех присутствующих, чтобы сделать марафон незабываемым праздником спорта и здоровья».

Основатель и директор «СберПрайм Казанского марафона» Вадим Янгиров заявил: «Сотрудничество со “СберПрайм” — это стратегический шаг для Казанского марафона. Оно открывает новые возможности для роста: мы выходим на уровень международных стандартов, усиливаем узнаваемость события и делаем его точкой притяжения не только для бегунов, но и для болельщиков. Технологии и инновации Сбера превращают марафон в динамичную экосистему, где каждый — от участника до зрителя — чувствует себя частью масштабного, современного праздника».

Со «СберПрайм» подписчики получают выгодные условия по финансовым и нефинансовым сервисам Сбера и партнеров. Среди них: повышенный кешбэк бонусами «Спасибо» при покупках, переводы до 1 млн руб. без комиссии, повышенные проценты по «СберВкладу» и накопительному счету, бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру Okko и музыкальному сервису «Звук» и др.

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