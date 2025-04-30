За первый квартал 2025 года в КБР отдохнули почти полмиллиона туристов

Туристический поток в Кабардино-Балкарию с января по март составил 459 тыс. человек, что на 15% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства курортов и туризма республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

В регионе появилась новая популярная локация — Зольский район.

«Главную роль играет транспортная доступность территории — наличие обустроенной автомобильной дороги со стороны Ставропольского края. Важным стимулом для привлечения туристов стало строительство и развитие эко-парка "Долина Нарзанов", который предлагает гостям уникальные природные достопримечательности и современную инфраструктуру»,— пояснили в министерстве.

Специалисты связывают рост числа гостей в том числе с увеличением количества средств размещения. По национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году номерной фонд КБР пополнился более чем на 500 номеров.

Николай Аксенов