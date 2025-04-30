Прокуратура КБР проконтролирует расследование смертельного ДТП с большегрузом

По предварительным данным, днем 30 апреля в Чегемском районе Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

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Пассажирка одного из легковых автомобилей погибла на месте, а водитель доставлен в больницу с травмами, говорится в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранительные органы под руководством прокурора Чегемского района Тахира Созаева. Обстоятельства смертельной аварии выясняются.

Андрей Николаев