Ростовские власти не планируют отменять автобусный маршрут №55

Планов об отмене автобусного маршрута №55 у властей Ростова-на-Дону нет. Соответствующее сообщение от пресс-службы администрации города появилось в комментариях к посту министерства транспорта области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что проверка установила факты недовыпуска автобусов No55 на линию. Отмечается, что к перевозчику применились штрафные санкции, контроль за количеством машин усилен. Контракт с компанией-перевозчиком действует до 2027 года.

Константин Соловьев