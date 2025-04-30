В Мурманской области предложили платить врачам в случае отказа их пациенток от абортов

Минздрав Мурманской области предложил назначать выплаты медицинским работникам, если после консультаций с ними женщины откажутся от процедуры аборта. Проект постановления ведомства опубликован на портале «Открытый электронный регион».

Согласно документу, специалистам с медицинским и немедицинским образованием (прошедшим переквалификацию по психологическому консультированию) будет назначена выплата в размере 5 тыс. руб. Врачам (акушерам и гинекологам) — 25 тыс. руб. Выплата будет предоставляться за консультирование в период, когда женщина делает репродуктивный выбор (то есть до 12-й недели беременности включительно).

В случае принятия постановление будет действовать в регионе до конца 2025 года.

Полина Мотызлевская