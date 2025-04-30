Гидрометцентр Удмуртии: в майские праздничные дни возможен снег

В праздничные дни на территории Удмуртии прогнозируется ветреная погода, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Ежедневно на большей части республики пройдут дожди, в отдельных районах — с мокрым снегом. При этом температурный фон начнет постепенно повышаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Так, ночью 1 мая, четверг, температура воздуха составит 1-6°С, местами с заморозками до -1°С. Днем в День труда потеплеет до 4-9°С. На следующий день, в ночь на 2 мая, пятница, показатель термометра опустится до -1..-6°С, к обеду он повысится до 5-10°С. Наиболее интенсивные дожди ожидаются днем 2 мая и в ночь на 3 мая, суббота, с сохранением осадков в отдельных районах к обеду.

3 и 4 мая, выходные, ночная температура воздуха составит 2-7°С. В субботу днем ожидается 8-13°С, в воскресенье — 10-15°С (в южных районах — до 12-17°С). Предварительно, в первый рабочий день ветреная и дождливая погода сохранится, но ожидается потепление.