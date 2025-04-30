Полномочия агентства по развитию МСП перейдут краевому минэкономразвития

Полномочия Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края перейдут министерству экономического развития и инвестиций Пермского края. С таким предложением на сегодняшнем заседании краевого кабмина выступила министр экономического развития и инвестиций Татьяна Чуксина. Агентство было создано для выполнения задач в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который реализовывался в регионе с 2019 по 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Чуксина, министр экономического развития Пермского края

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Татьяна Чуксина, министр экономического развития Пермского края

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам госпожи Чуксиной, в 2025 году реализуется новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». При этом для создания более современной системы управления министерство сочло необходимым «устранить дублирующие функции нескольких ведомств и создать на базе минэкономразвития единый центр ответственности с сохранением инфраструктуры поддержки бизнеса».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин добавил, что Агентство МСП выполнило поставленные показатели завершившегося нацпроекта. «Сегодня важно сохранить все передовые задачи, которые выполняло агентство»,— подчеркнул глава региона.

Агентство по развитию МСП Пермского края было создано в 2020 году. Согласно Rusprofile, со 2 апреля 2025 года и. о. руководителя ведомства является Елена Вон. Агентство является исполнительным органом государственной власти Пермского края, осуществляющим функции по реализации госполитики, выработке региональной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития МСП. Под эгидой агентства в регионе была создана единая структура поддержки бизнеса, включая «Дом Предпринимателя», Корпорацию развития МСП Пермского края, Микрофинансовую компанию Пермского края, Пермский фонд развития предпринимательства и Центр «Мой бизнес».