На «Роза Хутор» отметят День Великой Победы

К празднику 9 мая курорт подготовил специальную программу мероприятий.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Гости смогут попробовать традиционную солдатскую кашу, спеть песни военных лет, побывать на тематических экскурсиях и посмотреть фильм о Битве за Кавказ.

Мероприятия в честь 80-ой годовщины Великой Победы стартовали на «Роза Хутор» 28 апреля. В Роза Долине, на Романовом мосту, развернута фотовыставка «Бессмертный полк» с портретами родственников сотрудников курорта, воевавших за Родину. На главной канатной дороге «Олимпия» будут работать специальные тематические кабинки с названиями российских городов-героев, городов воинской славы, городов трудовой славы. Со 2 мая гостей курорта поздравят с Днем Победы знаменитые артисты — в течение дня на курорте прозвучат голоса Константина Хабенского, Леонида Агутина, Максима Аверина, Сергея Жукова, Владимира Машкова, Александра Олешко и др. Так же будут транслироваться исторические сводки Совинформбюро о событиях на фронтах и подвигах советских воинов.

С 3 по 11 мая в интерактивном этнокомплексе «Моя Россия» запланированы тематические экскурсии: «Одна на всех: Великая Победа в судьбах регионов». Здесь же все желающие смогут побывать на песенном привале и присоединиться к общему хору во время флэшмоба «Споемте, друзья, песни Победы!», написать письмо из будущего со словами благодарности защитникам Отечества и разместить его на 80-ти метровой инсталляции.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

В преддверии торжественного события сотрудники «Роза Хутор» совместно с Администрацией Краснополянского поселкового округа, поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, вручат подарки, а также примут участие в ежегодной церемонии возложения цветов к стеле, установленной в поселке.

— В годы Великой Отечественной войны буквально в нескольких километрах от нашего курорта, на перевалах Аишха и Псеашха, шли бои одного из самых важных сражений — Битвы за Кавказ. Благодаря стойкости советских солдат, продвижение фашистов было остановлено, и они не увидели, ни Красной Поляны, ни Сочи. Чтобы почтить память защитников Отечества, сотрудники «Роза Хутор» 9 мая совершат традиционное восхождение к лагерю «Холодный», и проведут возложение цветов к обелиску павшим воинам, — рассказали на курорте.

В День Победы праздничная программа будет проходить на двух площадках – В Роза Долине (560 метров над уровнем моря) и в Горной Олимпийской Деревне (1100 метров над уровнем моря). На Романовом мосту в центре «Роза Хутор» появится яркая фотозона, где можно сделать снимки с артистами в военной форме, получить Георгиевскую ленточку. Праздничную атмосферу создадут выступления артистов и музыкальных ансамблей с любимыми мелодиями военных лет. Гостей ждут песни под аккордеон, а все желающие смогут станцевать победный вальс. На площади у Ратуши, у кафе Берлога в Горной Олимпийской Деревне и на веранде ресторана «Высота» на отметке 2320 метров над уровнем моря будут развернуты полевые кухни. Угощать бесплатной солдатской кашей в День Победы будут и в заведениях курорта — «Каф Каз», «Красная поляна», «Модус», «О’Хара», Black Bar&Grill, Bierkeller, в павильонах «Суздаль» и кафе «Сибирь» этнокомплекса «Моя Россия». Завершат праздничные мероприятия 9 мая открытые показы фильма «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах», который был снят по инициативе «Роза Хутор» и рассказывает о событиях Битвы за Кавказ. Они пройдут на площадке «Прокат 1100» в 17:00 и в лектории горного клуба «Спорт-Марафон» в 19:30.

https://rosakhutor.ru/