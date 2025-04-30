Латвия сохранит российские города на дорожных указателях

Министерство транспорта Латвии сообщило, что названия российских и белорусских городов пока останутся на дорожных указателях. Об этом сообщают национальные СМИ, включая Vs.lv.

Разговоры о необходимости убрать названия российских и белорусских городов с указателей на латвийских автодорогах идут не один год. Еще в ноябре 2023 года местные эксперты говорили, что напоминания о Москве «могут вызывать негативные эмоции». С тех пор дискуссия о целесообразности сохранения таких названий только разгоралась.

Как говорится в комментариях Министерства транспорта, демонтаж знаков с названиями российских и белорусских городов в настоящее время не является приоритетом. На государственных автодорогах страны установлены 235 указателей с упоминанием белорусских и российских городов. По подсчетам министерства, их замена обойдется бюджету в €400 тыс. Как отметило ведомство, куда более важным оно считает инвестиции в строительство и содержание дорог местного значения.

Виктор Буй