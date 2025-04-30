В Челябинске экс-директора спортшколы будут судить за присвоение 2 млн рублей

Следственный отдел Калининского района Челябинска завершил расследование уголовного дела бывшего директора муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа “Факел”», обвиняемого в присвоении и растрате в крупном и особо крупном размере (ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

По версии следствия, с августа 2020 года по сентябрь 2021-го директор спортшколы от имени муниципального учреждения сдавал в аренду футбольное поле без заключения договора. Деньги за услугу от арендаторов поступали на личные счета руководителя, минуя учреждение, считает СК. Таким образом, по данным следствия, директор похитил вверенное ему имущество на общую сумму более 2 млн руб.

Всего в деле насчитывается 24 эпизода по ч. 3 и один по ч. 4 ст. 160 УК РФ.